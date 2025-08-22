DOLAR
Erzurum Kültür Yolu Festivali altıncı gününde sanatla dolu programlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Erzurum'daki Kültür Yolu Festivali altıncı gününde konser, sergi, tiyatro ve çocuk etkinlikleriyle sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:22
Erzurum Kültür Yolu Festivali altıncı gününde sanatla buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin 9. durağı Erzurum çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde kent merkezinde ve ilçelerdeki farklı mekanlarda yürütülen programlarla sürüyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi çok yönlü etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Sanatçılardan Bayhan Gürhan, ilk kez geldiği Erzurum'da konser öncesi Erzurum Kalesi'ni gezerken karşılaştığı gazileri sahneye davet etti. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'ndaki konserinde Bayhan, "Hep birlikte bir aileyiz, birlikte güzeliz." sözleriyle seyircisiyle duygusal bir bağ kurdu.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Suat Orhan yönetimindeki "Bendire Sala" grubu tasavvuf müziğiyle dinleyicilerin beğenisini toplarken, Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde ise İdris Altuner ve Harun Atmaca sahne aldı.

"Genç Aşıklarımız Programı" kapsamında Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde Serdar Alyakut, Adem Aydıner, Alperen Uzun, Halil Daylak ve Caner Karaman saz ve sözleriyle izleyiciden tam not aldı.

Festival, sanatı ulaşılması güç gruplara taşımayı da hedefliyor. Bu kapsamda Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserde moral buldu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Kurtcebe Turgul'un yazdığı ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği "Bence Katil Öldürdü" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hop Dedik Ayhan, Mehmet Aydın ve Erdal Çelik'in yer aldığı "Hikayesi Olan Şarkılar" etkinliği düzenlendi.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde "Münakaşa Değil Münazara" yarışması yapıldı; Olimpiyat Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü"nde ise çocuklar "Süper 1 Takım" çocuk tiyatrosuyla sevilen çizgi film karakterlerini sahnede izledi.

Yakutiye Kent Meydanı ile kentteki iki alışveriş merkezinde kurulan "Sokak Sahne" alanlarında genç müzisyenler performans sergiledi ve festivale renk kattı.

