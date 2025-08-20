Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Geleneksel Türk Masalları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin 9. durağı Erzurum'da kültür ve sanat buluşmaları sürüyor.

Konser, sergi, söyleşi ve tiyatro

Festival çerçevesinde kent merkezi ve bazı ilçelerde konser, sergi, söyleşi ve tiyatro gibi farklı etkinlikler yapılıyor. Etkinlikler, kentin kültürel dokusunu ve marka değerine katkıyı öne çıkarıyor.

Çocuklara masal atölyesi

Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen masal etkinliğinde çocuklar, yakılan ateş etrafında müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Ardından Otağı Çadırı'na geçen çocuklara, Aleyna Demir Dinç tarafından "Geleneksel Türk Masalları" anlatıldı.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti: "Otağ bizim için çok önemli, bizim kendi kültürümüzde Orta Asya kültüründe Anadolu kültürümüzde çok önemli olan bir mekan ve bizler bu mekanda çocuklarımızı bir araya getirdik. Buradaki duyguyu o atmosferi o hikayeleri o masalları bir şekilde onlara anlatarak kendi kültürel değerlerimizi kendi kültürel mirasımızı bu şekilde yaşatarak geçmişle, şimdiki nesil ve gelecek nesil arasında bir köprü kurma gayreti içerisindeyiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen masal etkinliğinde, Otağı Çadırına geçen çocuklara, Aleyna Demir Dinç tarafından "Geleneksel Türk Masalları" anlatıldı.