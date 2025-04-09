Erzurum, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Ev Sahipliği Yapacak

Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı Hazırlıkları Başladı

Erzurum, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) turizm bakanlarının katılımıyla 25 ve 26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 2025) için hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten Önemli Açıklamalar

Toplantı, Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'nde yapıldı. Burada konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un EİT'nin 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanlarını bu yıl birlikte yürütmekte olduğunu açıkladı.

Nisan ayında gerçekleşecek resmi açılışta, KUDAKAF ile birlikte Palandöken Ekonomik Forumu, Turizm Bakanları Toplantısı ve Kabine Toplantısı gibi önemli etkinliklerin de düzenleneceğinin altını çizen Çiftçi, bu etkinliklerin şehrin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bir Kariyer Fuarından Beklentiler

KUDAKAF'ın Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda, çevre illerdeki 8 üniversitenin katılımı ve desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten Çiftçi, fuarın iş insanları ile iş arayanlar arasında bir köprü görevi göreceğini ifade etti. Çiftçi, "Beklentimiz, değerli iş insanlarımızın ve ilgili kurum amirlerimizin bu kariyer fuarının canlı geçmesini sağlamasıdır. Erzurum'un şanına yakışır bir kariyer fuarı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Vali Çiftçi, tüm kurumların, kentin en iyi şekilde temsil edilmesi için kariyer fuarına katkıda bulunması gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumların işlerini eksiksiz ve en iyi şekilde yapmalarının önemine dikkat çekti.

Toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve çok sayıda iş insanı ile kurum yöneticisi katıldı.

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) devletleri turizm bakanlarının katılımıyla 25 ve 26 Nisan'da düzenlenecek "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (KUDAKAF 2025)" hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi (ortada), Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) devletleri turizm bakanlarının katılımıyla 25 ve 26 Nisan'da düzenlenecek "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (KUDAKAF 2025)" hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi (ortada), Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.