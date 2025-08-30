DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.468.969,65 -1,03%

Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı'nda av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı; 8 boş kovan bulundu, şüpheli Oğuzhan Ö. yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:50
Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Olayın Detayları

Erzurum'un Oltu ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Ö., husumetli olduğu öğrenilen Oğuzhan Gür'ün bulunduğu otomobile av tüfeğiyle ateş açtı ve bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Oğuzhan Gür ile Alican Zengin'i Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 8 boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Oğuzhan Ö.'yü ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde...

Erzurum'un Oltu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde...

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venedik Film Festivali'nde Lido'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
2
Adana Ceyhan'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 2 Yaralı
3
Aydın Efeler'de Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Araç, 30 Motosiklet Hasarlandı
4
Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Tekirdağ'da 30 Ağustos'ta TCG Enez Ziyarete Açıldı
6
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta