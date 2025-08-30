Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Olayın Detayları

Erzurum'un Oltu ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Ö., husumetli olduğu öğrenilen Oğuzhan Gür'ün bulunduğu otomobile av tüfeğiyle ateş açtı ve bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Oğuzhan Gür ile Alican Zengin'i Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 8 boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Oğuzhan Ö.'yü ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.