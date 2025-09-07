Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Erzurum'da Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Pasinler Porsuk Mahallesi'nde enkaz altında kalanlar kurtarıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi'ndeki bir toprak evin damının çökmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu kişiler enkaz altında kaldı.

Olayda 6 kişi enkaz altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı kişiler kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarılırken, diğerleri ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.