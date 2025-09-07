Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damı çöktü; 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 23:58
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Erzurum'da Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Pasinler Porsuk Mahallesi'nde enkaz altında kalanlar kurtarıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi'ndeki bir toprak evin damının çökmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu kişiler enkaz altında kaldı.

Olayda 6 kişi enkaz altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı kişiler kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarılırken, diğerleri ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu Tunus'a Ulaştı: Greta Thunberg de Katıldı
2
Samsun İlkadım'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
3
Şeyh Doha'da Al Sani ile Görüştü: Gazze Krizi ve Filistin Devleti Tanınma Girişimi
4
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı
5
Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü
6
Manisa Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
7
Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı