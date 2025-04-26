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Erzurum Sağlıkçılar 76. Haftada Sessiz Yürüyüşe Devam Etti

Erzurum'da sağlıkçılar, Gazze saldırılarını protesto etmek için 76. haftada sessiz yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:07
Erzurum Sağlıkçılar 76. Haftada Sessiz Yürüyüşe Devam Etti

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 76. haftada da sessiz yürüyüşlerini sürdürdü.

Şehrin merkezinde, Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Burada, İsrail menşeli markaların isimlerinin bulunduğu kutularla boykot çağrısında bulunan katılımcılar adına konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını unutturmamak için toplandıklarını belirtti.

Çiftçi, boykot çağrısında bulunarak, "Ben bir boykot neferiyim. Şu kanlı kutularda gördüğünüz markalar ve daha nicelerini hayatımdan çıkarmaya ant içtim" dedi.

İsrail'in saldırılarını kınayan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler 76 haftadır her cumartesi buraya geliyoruz. Bugün burada toplanmamızın amacı ise İsrailli teröristlere karşı yapabileceklerimizi hatırlatmaktır. Hangi dine, ırka ve siyasi görüşe sahip olursak olalım, insan olmanın gereğini yaparak soykırım karşısında yerimizi alalım."

Daha sonra Çiftçi ile başka bir katılımcı, boykotu anlatan tiyatral bir gösteri sergiledi. Sessiz yürüyüş, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 76. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 76. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü.

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