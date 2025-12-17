Erzurum Şehir Hastanesi’nde İlk Robotik Göğüs Ameliyatı: 'Davinci' ile Timus Tümörü Çıkarıldı

75 yaşındaki hastanın konforlu müdahalesi başarıyla tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesi’nde, 75 yaşındaki bir hastanın göğüs bölgesindeki tümörlü kitle, "Davinci" adlı robot ile gerçekleştirilen konforlu bir ameliyatla alındı. Bu operasyon, Erzurum kentinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, göğüs cerrahi kliniğinden doktorların robotik cerrahi için eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, "Robotik cerrahide teknik ve anestezi ekipleri önem arz ediyor. Robotik cerrahi ile üroloji, prostat kanseri ve kalp ve damar cerrahisinde baypas ve kitle ameliyatları yapılıyor. Hastanemizde ilk olarak göğüs cerrahi kliğinde akciğerde, özellikle göğüs kemiğinin arkasında ’timus’ dediğimiz bezde, tümörlü kitle mevcut, bu kitleyi hocalarımız robotik cerrahi operasyonuyla alacaklar" dedi.

Robotik cerrahinin hasta ve hekimye sunduğu avantajlar

Opr. Dr. Abdulsamet Alp, operasyona ilişkin şunları aktardı: "Ankara ve İstanbul gibi sayılı merkezde göğüs cerrahisinde robotik cerrahi yapılıyor, şimdi ise Erzurum Şehir Hastanesi’nde böyle imkan var. Robotik cerrahi hasta ve hekime avantaj sağlıyor. Daha az kesi, daha az kanama ve daha hızlı iyileşme ile hastalar normal hayatına hızlı dönüyor."

Alp, ameliyatın detaylarını anlatarak, "Hastanın iman tahtasının altında kalbin üzerindeki bölgede tümör var, bu tümörü robotik cerrahi ile alacağız. Bu ameliyatı normal yapsaydık 2 saat cerrahi süreci olacaktı. İman tahtası dediğimiz kemiği kesmek zorunda kalacaktık. Hastanın çok fazla ağrısı olacaktı, en az 1 hata yatacak, normal hayatına geçme süresi ise ortalama 1 ay olacaktı. Fakat robotik cerrahide daha az kanama ve ortalama 3 gün sonra taburcu olacak, 1 hafta sonra ise normal hayatına dönecek."

