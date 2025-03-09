Erzurum Şenkaya'da Ev Yangını: Büyük Hasar Verdi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Yeşildemet Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, büyük hasara neden oldu. İlçe merkezine 34 kilometre mesafedeki kırsalda meydana gelen olayda, Ali Osman İren'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın söndü.

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı ve ev sahibinin il dışında olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.