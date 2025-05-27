Erzurum, Spor Hizmetlerinde Türkiye'nin Zirvesi

Erzurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "spor hizmetleri" alanında Türkiye 1'incisi olarak belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bakanlığın iller arası yapılan değerlendirmesinde Erzurum, Türkiye genelinde ilk 5'e girerek, bu başarıyı yakaladı.

Yüksek İrtifa ve Sporcu Kamp Merkezleri

Yüksek irtifası ve birçok sporcu kamp merkezine ev sahipliği yapan Erzurum, özellikle "gençlik merkezleri faaliyetleri" alanında da ilk 10 il arasında yer aldı.

Başarıların Arkasında Ekip Çalışması Var

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, elde ettikleri başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Çakmur, "Birlikte çalıştık, gayret ettik. Fedakarlık yaparak başardık. İl karnesinde Türkiye'de 5'inci, sporda ise 1'inciyiz. Bu başarı ile mutlu olduk, gururlandık. Tüm birimlerimizle gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Erzurum'un potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Erzurum'un, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "spor hizmetleri" alanında Türkiye 1'incisi seçildiği bildirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iller arası değerlendirmesinde Türkiye genelinde ilk 5'e giren Erzurum, "spor hizmetleri" alanında ise 1'inci oldu.

Erzurum'un, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "spor hizmetleri" alanında Türkiye 1'incisi seçildiği bildirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iller arası değerlendirmesinde Türkiye genelinde ilk 5'e giren Erzurum, "spor hizmetleri" alanında ise 1'inci oldu.