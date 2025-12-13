DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.858.673,18 -0,12%

Erzurum Tanıtım Günleri Erzurum’da Yapılacak: Valilik Kamu Tasarrufu Gerekçesiyle Sınırlandırdı

Erzurum Valiliği, "Erzurum Tanıtım Günleri" etkinliklerinin 01.01.2026'dan itibaren sadece Erzurum'da düzenlenmesine karar verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:34
Erzurum Tanıtım Günleri Erzurum’da Yapılacak: Valilik Kamu Tasarrufu Gerekçesiyle Sınırlandırdı

Erzurum Valiliği, "Erzurum Tanıtım Günleri" için il dışı organizasyonları sınırladı

Erzurum Valiliği, il dışında düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" başlıklı etkinliklerle ilgili olarak İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu kararıyla sınırlandırma getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama

Yapılan açıklamada, "İlimizin sahip olduğu doğal güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve folklorik değerlerinin özellikle büyükşehirlerde yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza duyurulması, bölgesel ya da ulusal düzeyde farkındalık oluşturulması ve bu vesileyle ilimizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla 'Erzurum Tanıtım Günleri' şeklinde organizasyonlar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu organizasyonların yapılmasına, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 06.12.2021 tarihli ve 19782 sayılı yazısı gereği, Valilerin başkanlığında toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından karar verilmektedir. Yine söz konusu Genelgede, 'Valilerin başkanlığında toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından ele alınıp yapılması kararlaştırılmayan hiçbir faaliyetin ‘il Tanıtım günleri’ adıyla gerçekleştirilmesine izin verilmemesi' gerektiği bildirilmiştir." denildi.

Kamu tasarrufu gerekçesi

Valiliğin basın açıklamasında, 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/7 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" konulu genelgeye atıf yapıldı. Açıklamada, genelgede yer alan "Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyona ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır." ibaresine dikkat çekildi.

Ayrıca, 26.07.2024 tarihli ve 32613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliğine ilişkin olarak da, kamu kurumlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izleneceği ve tedbirlere aykırı işlemler hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı hatırlatıldı.

Etkinlikler bundan sonra Erzurum’da düzenlenecek

Valilik açıklamasında, konfederasyon, federasyon, dernek, vakıf ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından farklı illerde düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" etkinliklerinin kamu kurumlarına mali külfet oluşturduğu ve tasarruf genelgesiyle örtüşmediği belirtilerek bu konunun İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunda yeniden değerlendirildiği vurgulandı.

"Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu etkinliklerin Erzurum’da düzenlenmesinin; ilimizin ekonomik hareketliliğinin artırılması, yerel üreticilerin desteklenmesi, kültürel ve sosyal hayatın zenginleştirilmesi ile ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinin daha etkili ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi açısından önemli katkılar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır." denilen açıklamada, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından 01.01.2026 tarihinden itibaren söz konusu etkinliklerin ilde gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

ERZURUM VALİLİĞİ, "ERZURUM TANITIM GÜNLERİ" BAŞLIĞI ALTINDA İL DIŞINDA YAPILAN ETKİNLİKLERLE...

ERZURUM VALİLİĞİ, "ERZURUM TANITIM GÜNLERİ" BAŞLIĞI ALTINDA İL DIŞINDA YAPILAN ETKİNLİKLERLE İLGİLİ " ERZURUM İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU KARARI" İLE SINIRLANDIRMA GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

ERZURUM VALİLİĞİ, "ERZURUM TANITIM GÜNLERİ" BAŞLIĞI ALTINDA İL DIŞINDA YAPILAN ETKİNLİKLERLE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul ve İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Milyon 958 Bin Hap Ele Geçirildi
2
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu
3
Ardahan Esnaf Odası Seçimleri: Candar Yılmaz Adaylığını Açıkladı
4
Aydın Büyükşehir 17 İlçede Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor
5
Samsun'da 120 Bin TL'lik iPhone Satışı Viral Oldu: Telefoncu Dövizleri Görünce Coştu
6
Hakkari'de 13 Köy ve 30 Mezra Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
7
Erzincan'da Emniyet ve Jandarmaya 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama