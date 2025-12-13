Erzurum Tanıtım Günleri Erzurum’da Yapılacak: Valilik Kamu Tasarrufu Gerekçesiyle Sınırlandırdı

Erzurum Valiliği, "Erzurum Tanıtım Günleri" için il dışı organizasyonları sınırladı

Erzurum Valiliği, il dışında düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" başlıklı etkinliklerle ilgili olarak İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu kararıyla sınırlandırma getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama

Yapılan açıklamada, "İlimizin sahip olduğu doğal güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve folklorik değerlerinin özellikle büyükşehirlerde yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza duyurulması, bölgesel ya da ulusal düzeyde farkındalık oluşturulması ve bu vesileyle ilimizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla 'Erzurum Tanıtım Günleri' şeklinde organizasyonlar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu organizasyonların yapılmasına, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 06.12.2021 tarihli ve 19782 sayılı yazısı gereği, Valilerin başkanlığında toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından karar verilmektedir. Yine söz konusu Genelgede, 'Valilerin başkanlığında toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından ele alınıp yapılması kararlaştırılmayan hiçbir faaliyetin ‘il Tanıtım günleri’ adıyla gerçekleştirilmesine izin verilmemesi' gerektiği bildirilmiştir." denildi.

Kamu tasarrufu gerekçesi

Valiliğin basın açıklamasında, 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/7 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" konulu genelgeye atıf yapıldı. Açıklamada, genelgede yer alan "Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyona ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır." ibaresine dikkat çekildi.

Ayrıca, 26.07.2024 tarihli ve 32613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliğine ilişkin olarak da, kamu kurumlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izleneceği ve tedbirlere aykırı işlemler hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı hatırlatıldı.

Etkinlikler bundan sonra Erzurum’da düzenlenecek

Valilik açıklamasında, konfederasyon, federasyon, dernek, vakıf ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından farklı illerde düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" etkinliklerinin kamu kurumlarına mali külfet oluşturduğu ve tasarruf genelgesiyle örtüşmediği belirtilerek bu konunun İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunda yeniden değerlendirildiği vurgulandı.

"Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu etkinliklerin Erzurum’da düzenlenmesinin; ilimizin ekonomik hareketliliğinin artırılması, yerel üreticilerin desteklenmesi, kültürel ve sosyal hayatın zenginleştirilmesi ile ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinin daha etkili ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi açısından önemli katkılar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır." denilen açıklamada, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından 01.01.2026 tarihinden itibaren söz konusu etkinliklerin ilde gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

