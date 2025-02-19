Erzurum'un 6 İlçesinde Eğitime Kar Engeli!

Erzurum'un 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Öğrenci güvenliği ön planda tutuldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:37
Erzurum'un 6 İlçesinde Eğitime Kar Engeli!

Erzurum'un 6 İlçesinde Eğitime Kar Engeli!

Erzurum'un Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Tortum, İspir ve Tekman ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine yer verildi ve kentteki kar yağışının gelecek saatlerde etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ve öğrencilerin güvenliği için Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm okullarda 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verileceği bildirildi.

İspir Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Buna ek olarak, Tortum ve Tekman kaymakamlıklarının açıklamalarında da ilçe genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, belirtilen ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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