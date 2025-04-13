Erzurum'un Sulak Alanlarında Göçmen Kuş Çeşitliliği Artıyor

Erzurum'un Sulak Alanları Göçmen Kuşlarla Şenlendi

Erzurum'da, karların erimesiyle birlikte doğal olarak oluşan sulak alanlar, ilkbaharda göçmen kuşların hareketliliğine sahne oluyor. Erzurum Ovası, mevsim geçişleri sırasında 300'den fazla kuş türünün dinlenme rotaları arasında yer alıyor.

Kuşlar Mola Veriyor

Batı Afrika'dan Kafkasya'ya kadar uzanan yolculuk yapan kuşlar, özellikle Tortum yolu ve havalimanı çevresindeki sulak alanlarda mola veriyor. Burada kısa bir süre kalan kuşlar, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra sıcak iklimlere doğru yolculuklarına devam ediyorlar.

Çeşitli Türler Gözlemleniyor

Ovada tespit edilen kuş türleri arasında küçük ve büyük orman kartalı, paçalı şahin, ala ve gök doğan ile leylekler de yer alıyor. Bu zengin kuş çeşitliliği, Erzurum'un ekolojik mirasını gözler önüne seriyor.

Erzurum'da, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda ilkbaharda göçmen kuş çeşitliliği yaşanıyor. Erzurum Ovası'nda karların erimesiyle oluşan doğal sulak alanlar, mevsim geçişlerinde 300'den fazla kuş türünün dinlenme rotaları arasında bulunuyor.

Erzurum'da, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda ilkbaharda göçmen kuş çeşitliliği yaşanıyor. Erzurum Ovası'nda karların erimesiyle oluşan doğal sulak alanlar, mevsim geçişlerinde 300'den fazla kuş türünün dinlenme rotaları arasında bulunuyor.