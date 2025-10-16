Erzurum'un Tabyalarından 30 Ülkeye Amatör Telsiz Bağlantısı

Proje kapsamında tarihe ve ecdada vefa

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şubesi üyeleri, tarihte vatan savunmasında kullanılan Erzurum'daki tabyalardan radyo frekans yöntemiyle 30 ülkedeki amatör telsizcilerle iletişim kurdu. Etkinlik, Vali Mustafa Çiftçinin himayelerinde yürütülen Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Aziziye ve Mecidiye tabyalarından dünya ile iletişim

Son etkinlikte Aziziye ve Mecidiye tabyalarında kurulan sistemlerle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan TC93HARP özel çağrı işareti kullanılarak İtalya, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere 30 ülkenin amatör telsizcileriyle bağlantı sağlandı.

Anma ve ziyaretler

Etkinlik sırasında şehitler rahmet ve minnetle anıldı, ardından katılımcılar Nene Hatun un kabrini ziyaret etti.

TRAC Erzurum Şubesi Başkanı Ömer Faruk Özler'in açıklamaları

TRAC Erzurum Şubesi Başkanı Ömer Faruk Özler, Erzurum'un her karış toprağında kahramanlık destanlarının yazıldığı bir şehir olduğunu vurguladı. Özler, faaliyetleri Vali Mustafa Çiftçi himayelerinde sürdürdüklerini belirterek projenin amacını, tarihe ve ecdada saygıyı radyo frekansları aracılığıyla dünyaya duyurmak olarak açıkladı.

Hazırladıkları özel çağrı işaretiyle yabancı amatör telsizcilerin web sayfalarına yönlendirildiğini söyleyen Özler, bu sayfada 23 tabyanın Türkçe ve İngilizce tanıtımının bulunduğunu ve şimdiye kadar 250 binin üzerinde sayfa ziyareti gerçekleştirildiğini aktardı. Son etkinlikte çocukları da yanlarına aldıklarını ve > 30'un üzerinde ülke ile iletişim kurduklarını ifade etti.

Tanıtım hedefleri

Özler, iki yıllık faaliyette tek çağrı işareti ile 23 tabyayı tanıttıklarını, ilerleyen yıllarda her tabyaya özel çağrı işareti almayı hedeflediklerini belirtti ve bulundukları her platformda Erzurum'un tanıtımına katkı sağladıklarını vurguladı.

