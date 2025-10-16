Erzurum'un Tabyalarından 30 Ülkeye Amatör Telsiz Bağlantısı

TRAC Erzurum Şubesi, Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi kapsamında Aziziye ve Mecidiye tabyalarından TC93HARP çağrısıyla 30 ülkeyle radyo frekans bağlantısı kurdu.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:06
Erzurum'un Tabyalarından 30 Ülkeye Amatör Telsiz Bağlantısı

Erzurum'un Tabyalarından 30 Ülkeye Amatör Telsiz Bağlantısı

Proje kapsamında tarihe ve ecdada vefa

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şubesi üyeleri, tarihte vatan savunmasında kullanılan Erzurum'daki tabyalardan radyo frekans yöntemiyle 30 ülkedeki amatör telsizcilerle iletişim kurdu. Etkinlik, Vali Mustafa Çiftçinin himayelerinde yürütülen Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Aziziye ve Mecidiye tabyalarından dünya ile iletişim

Son etkinlikte Aziziye ve Mecidiye tabyalarında kurulan sistemlerle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan TC93HARP özel çağrı işareti kullanılarak İtalya, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere 30 ülkenin amatör telsizcileriyle bağlantı sağlandı.

Anma ve ziyaretler

Etkinlik sırasında şehitler rahmet ve minnetle anıldı, ardından katılımcılar Nene Hatun un kabrini ziyaret etti.

TRAC Erzurum Şubesi Başkanı Ömer Faruk Özler'in açıklamaları

TRAC Erzurum Şubesi Başkanı Ömer Faruk Özler, Erzurum'un her karış toprağında kahramanlık destanlarının yazıldığı bir şehir olduğunu vurguladı. Özler, faaliyetleri Vali Mustafa Çiftçi himayelerinde sürdürdüklerini belirterek projenin amacını, tarihe ve ecdada saygıyı radyo frekansları aracılığıyla dünyaya duyurmak olarak açıkladı.

Hazırladıkları özel çağrı işaretiyle yabancı amatör telsizcilerin web sayfalarına yönlendirildiğini söyleyen Özler, bu sayfada 23 tabyanın Türkçe ve İngilizce tanıtımının bulunduğunu ve şimdiye kadar 250 binin üzerinde sayfa ziyareti gerçekleştirildiğini aktardı. Son etkinlikte çocukları da yanlarına aldıklarını ve > 30'un üzerinde ülke ile iletişim kurduklarını ifade etti.

Tanıtım hedefleri

Özler, iki yıllık faaliyette tek çağrı işareti ile 23 tabyayı tanıttıklarını, ilerleyen yıllarda her tabyaya özel çağrı işareti almayı hedeflediklerini belirtti ve bulundukları her platformda Erzurum'un tanıtımına katkı sağladıklarını vurguladı.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şubesi üyeleri, tarihte vatan savunmasında...

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şubesi üyeleri, tarihte vatan savunmasında kullanılan Erzurum'daki tabyalarda, radyo frekans yöntemiyle 30 ülkedeki amatör telsizcilerle bağlantı kurdu.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şubesi üyeleri, tarihte vatan savunmasında...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?