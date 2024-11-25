Erzurum'un Tarihi Mekanları Karla Büyüledi

Karla Kaplanan Erzurum'un Tarihi Güzellikleri

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, tarihi yapıları beyaz bir örtüyle kapladı ve eşsiz bir görüntü sundu. Dünkü yağışların ardından, kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Dronla Gökyüzünden Görüntülendi

Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Atatürk Üniversitesi kampüsü, düşen karların ardından eşsiz bir manzaraya büründü. Bu muhteşem anlar, dronla havadan kaydedildi ve Erzurum'un kış manzaraları görsel bir şölen haline geldi.

Kar yağışının, tarihi mekanlara kattığı farklı güzellikler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Erzurum, kış mevsiminde de tarihi zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından Atatürk Üniversitesi kampüsü de beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından Atatürk Üniversitesi kampüsü de beyaz örtüyle kaplandı.