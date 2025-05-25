Erzurum Uzundere'de Toprak Kayması: Hasar Gören Evler ve Yollar

Erzurum'un Uzundere İlçesinde Toprak Kayması Yaşandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bazı yollar, tarım arazileri ve konutlarda ciddi hasara yol açtı. Olay, Çağlayan Mahallesi Deydap mevkisinde gerçekleşti ve bölgede birçok soruna yol açtı.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Toprak kayması nedeniyle yolların ikiye ayrılması, bahçeler, seralar ve evlerde hasar meydana gelmesiyle birlikte, elektrik, içme suyu ve telefon şebekeleri de etkilendi. Bazı konutlarda kayma olayları yaşandı. İhbar üzerine Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve Belediye Başkanı Halis Özsoy, olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zemin kaymasının dün akşam saatlerinde başladığını belirtti. Sabah erken saatlerde bölgeye gittiklerini ve yetkililerle birlikte tespitler yaptıklarını ifade etti.

Özsoy, yaptığı açıklamada, "DSİ, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de durum tespiti yapacak. Onların yapacağı çalışmalar sonucunda ön görülen koruma önlemlerini takip edeceğiz." dedi.

Başkan Özsoy'dan Hasar Açıklaması

Başkan Özsoy, zemin kaymasının birtakım hasarlara neden olduğunu vurgulayarak, "Bahçeler, seralar ve bazı konutlarda zararlar var. Tarım arazilerinde ciddi tahrip var. Damlama sulama sistemleri bozuldu, evlerin bazıları yana doğru eğildi. Tarımsal ve içme sularının bazı yerlerinde kırılmalar tespit ettik. Bir kısım elektrik kesintileri de var. Yetkililerle bu arızaları gidermeye çalışıyoruz. AFAD'ın öngörülerine göre durumu değerlendirecek ve gerekirse insanların barınmaları için yer temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bazı yollarda, tarım arazilerinde ve evlerde hasar oluştu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bazı yollarda, tarım arazilerinde ve evlerde hasar oluştu.