Erzurum Vali Yardımcısı Kazdal: Engelsiz Türkiye ortak sorumluluğumuz

Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler ve aileleriyle buluştu; Engelsiz Türkiye'nin toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:49
Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, 3 Aralık etkinliğinde engelli vatandaşlarla buluştu

Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen programda engelli bireyler, aileleri ve katılımcılarla bir araya geldi.

Vali Yardımcısı'nın mesajı

Programda yaptığı konuşmada Vali Yardımcısı Kazdal, insan onuruna saygının devlet ve medeniyet anlayışının temel taşı olduğunu belirtti. Bugünün, engelli vatandaşlara verilen değerin bir kez daha teyit edildiği bir vesile olduğunu vurguladı.

Kazdal, engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve güçlü şekilde var olabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşamda fırsat eşitliğini güçlendiren adımların reform niteliğinde olduğunu ifade etti.

Hedef: Güvenli ve umut dolu yarınlar

Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, her bir engelli vatandaşın yeteneklerini en üst düzeyde ortaya koyabildiği, güvenli, huzurlu ve umut dolu yarınlar inşa etme kararlılığının güçlü şekilde sürdüğünü belirtti. Kazdal, Engelsiz bir Türkiye idealinin yalnızca bir hedef değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Kazdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün farkındalığı geliştiren, birlik ve dayanışmayı pekiştiren hayırlı bir güne vesile olmasını temenni etti.

