Erzurum Valiliği'nden 2025'te Şehitliklere Anlamlı Dokunuşlar

Erzurum Valiliği, 2025'te il merkezi ve ilçelerdeki şehitliklerde kapsamlı bakım, onarım ve yapım çalışmalarını tamamladı; 2026 projeleri hazırlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:42
Erzurum Valiliği 2025 yılında şehitliklerde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Bu topraklarda güvenle, huzurla nefes alıyorsak, bunu kanlarını ve canlarını vatan uğruna feda eden Aziz Şehitlerimize borçluyuz. 2025 yılı boyunca ilimizdeki Şehitliklerde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla; Horasan’dan Köprüköy’e, Kandilli’den Yanıkdere’ye kadar her bir Şehidimizin aziz hatırasına yakışır mekânlar yeniden ihya edildi. Her bir mezar taşı, her bir bayrak direği; kahramanlarımızın bu topraklara düşürdüğü kutlu imzaların sessiz bir nişanesidir. Onların emanetine sahip çıkmak, yalnızca bir görev değil, boynumuzun ve gönlümüzün borcudur. Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

Yapım ve onarımlar

Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla ve Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde il merkezi ve ilçelerde şehitliklerin yapım, bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü. Tamamlanan yapım ve onarım çalışmaları şunlardır:

Dumlu Şehitliği’nin yapımı tamamlandı. Horasan Şehitliği’nin yapımı tamamlandı. Horasan Kurt İsmail Paşa Şehitliği’nin yapımı tamamlandı. Horasan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Şehitliği’nin yapımı tamamlandı. Köprüköy Yapağılı Şehitliği’nin yapımı tamamlandı. Kandilli Garnizon Şehitlik Anıtı’nın yapımı tamamlandı. Yanıkdere Şehitliği kapsamlı bir şekilde onarıldı. Nenehatun Şehitliği’nin onarımı tamamlandı.

Ek çalışmalar ve gelecek projeler

Şehitlerimizin mezar yapımları gerçekleştirildi. Şehitlerimizin mezarlarının porselen baskıları yenilendi. Şehitlerimizin mezarları başındaki bayrak direkleri yenilendi. Asri Mezarlık Polis Şehitliği’nde şehitlerin mezarları ile zemin yapımları tamamlandı. Aşkale’deki Ertuğrul Kırık şehidimizin mezarı çitlerle çevrildi. İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehit mezarları ve şehitliklerin 2026 yılı bakım, onarım ve yapım projeleri hazırlandı.

Erzurum Valiliği, yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaları gösteren bir video hazırladı ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

