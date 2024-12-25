DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.965,56 -0,25%
BITCOIN
3.459.912,17 -1,04%

Erzurum Valiliğinden Vilayetler Evi Açıklaması: Çığ Riski Yok

Erzurum Valiliği, Vilayetler Evi'nde çığ riski olduğu iddialarını yalanlayarak yapılan ıslah çalışmalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:28
Erzurum Valiliğinden Vilayetler Evi Açıklaması: Çığ Riski Yok

Erzurum Valiliği'nden Çığ Riski Açıklaması

Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde bulunan ve daha önce Çığ Gözlemevi olarak hizmet veren Vilayetler Evi ile ilgili çığ riski iddialarını kesin bir dille reddetti.

24 Aralık'ta bir internet haber sitesinde yayımlanan "Palandöken'de İRAP raporu dikkate alınmamış" başlıklı haberde, 2015 yılı Şubat ayında yaşanan çığ olayının ardından Vilayetler Evi'nde çığ riskinin devam ettiğine dair yanlış bilgiler yer alıyordu.

Valilikten yapılan açıklamada, 2015'te yaşanan çığ olayında söz konusu binanın hafif hasar gördüğü, bu durumun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporunda da belirtildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, binanın 2019 yılında İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliğine devredilmesinin ardından, bölgede kapsamlı ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, düşebilecek kayaların kırıldığı, çığ riski için tampon bölgelerde genişletme ve palyeleme işlemleri yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, aynı raporda çığ tehlikesine karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemler ile ilgili detaylar aktarıldı. Kayak merkezinde günlük rasatlar yapıldığı, 8 gazex tesisi ile suni çığ üretildiği, ağaçlandırma ve teraslama çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

Erzurum Valiliği, ayrıca kayak merkezinde meteoroloji gözlem istasyonunun bulunduğunu ve 7/24 hizmet veren JAK ve belediye arama kurtarma ekiplerinin hazır durumda olduğunu belirterek, haberin eksik ve yanlış bilgi içerdiğini duyurdu.

Sonuç olarak, Vilayetler Evi'nin inşası öncesinde İRAP raporuna uygun olarak yapılan afet yönüyle ıslah çalışmaları sayesinde, bölgede çığ riski bulunmadığı tekrarlanmıştır.

Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde...

Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde yaptırılan "Vilayetler Evi"nde çığ riskinin devam ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde...

Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde yaptırılan "Vilayetler Evi"nde çığ riskinin devam ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek