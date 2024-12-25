Erzurum Valiliğinden Vilayetler Evi Açıklaması: Çığ Riski Yok

Erzurum Valiliği'nden Çığ Riski Açıklaması

Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde bulunan ve daha önce Çığ Gözlemevi olarak hizmet veren Vilayetler Evi ile ilgili çığ riski iddialarını kesin bir dille reddetti.

24 Aralık'ta bir internet haber sitesinde yayımlanan "Palandöken'de İRAP raporu dikkate alınmamış" başlıklı haberde, 2015 yılı Şubat ayında yaşanan çığ olayının ardından Vilayetler Evi'nde çığ riskinin devam ettiğine dair yanlış bilgiler yer alıyordu.

Valilikten yapılan açıklamada, 2015'te yaşanan çığ olayında söz konusu binanın hafif hasar gördüğü, bu durumun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporunda da belirtildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, binanın 2019 yılında İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliğine devredilmesinin ardından, bölgede kapsamlı ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, düşebilecek kayaların kırıldığı, çığ riski için tampon bölgelerde genişletme ve palyeleme işlemleri yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, aynı raporda çığ tehlikesine karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemler ile ilgili detaylar aktarıldı. Kayak merkezinde günlük rasatlar yapıldığı, 8 gazex tesisi ile suni çığ üretildiği, ağaçlandırma ve teraslama çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

Erzurum Valiliği, ayrıca kayak merkezinde meteoroloji gözlem istasyonunun bulunduğunu ve 7/24 hizmet veren JAK ve belediye arama kurtarma ekiplerinin hazır durumda olduğunu belirterek, haberin eksik ve yanlış bilgi içerdiğini duyurdu.

Sonuç olarak, Vilayetler Evi'nin inşası öncesinde İRAP raporuna uygun olarak yapılan afet yönüyle ıslah çalışmaları sayesinde, bölgede çığ riski bulunmadığı tekrarlanmıştır.

Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde yaptırılan "Vilayetler Evi"nde çığ riskinin devam ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde yaptırılan "Vilayetler Evi"nde çığ riskinin devam ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.