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Erzurum Valisi Çiftçi, 43. Kan Bağışını Yaptı

Türk Kızılay tarafından ödüllendirilen Vali Mustafa Çiftçi, 43. kez kan bağışında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 19:47
Erzurum Valisi Çiftçi, 43. Kan Bağışını Yaptı

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay'ın 'Altın Madalya'sını Aldı

Türk Kızılay tarafından altın madalya ve berat ile ödüllendirilen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 43. kan bağışını Pasinler ilçesinde gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlik, Vali Çiftçi'nin toplumsal duyarlılığı ve hayırseverliği ile dikkat çekti.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısına Katıldı

Vali Çiftçi, Pasinler'de düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Mayıs Toplantısı'na katılarak sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınması, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve Pasinler'de kurulması planlanan hayvan bakımevi için değerlendirilen alan gibi önemli konuları ele aldı.

Kan Bağışı Kampanyası ile Toplumsal Destek

Toplantının ardından, Erzurum Valiliği himayesinde, Pasinler Kaymakamlığı, Pasinler Belediyesi ve Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganlı kan bağışı kampanyasına katıldı. Vali Çiftçi, bu etkinlikte 43. kez kan bağışında bulunarak toplumda farkındalık yaratmayı hedefledi.

Kampanyaya katılan vatandaşların ilgisi oldukça yüksek oldu. Etkinlik alanında çocuklara yönelik müzik dinletileri, yüz boyama ve palyaço gösterileri gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Vali Çiftçi, bu tür etkinliklerin toplumda kan bağışı konusundaki farkındalığı artırma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Eğitim Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Kan bağışının ardından, Vali Mustafa Çiftçi, Uzmanlar Doğu Anadolu Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezde sunulan eğitim destek hizmetlerini yerinde inceleyen Çiftçi, öğrenci ve eğitmenlerle sohbet ederek, eğitim süreçlerine dair bilgi aldı.

Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa...

Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi (sol 2), 43. kan bağışını Pasinler ilçesinde yaptı.

Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa...

Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi (sol 2), 43. kan bağışını Pasinler ilçesinde yaptı.

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