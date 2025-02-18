Erzurum Valisi Çiftçi, Alparslan Türkeş’in Klasik Otomobiliyle Şehir Turu Atıyor

Vali Çiftçi Klasik Otomobille Şehir Turu Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, merhum MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu 1973 model Chevrolet Caprice Classic ile şehir turu gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik, mevcut sahibi Haluk Ertek'in daveti üzerine Erzurum Kongresi önünde başladı.

Çiftçi, Şehrin Güzelliklerini Keşfetti

Vali Çiftçi, klasik otomobil ile Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Cumhuriyet Caddesi gibi önemli noktaları ziyaret etti. Şehir turu sırasında nostaljik bir atmosferde olan Çiftçi, ayrıca Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter", Barış Manço'nun "Geçti Dost Kervanı" ve İbrahim Erkal'ın "Sarı Gelin" gibi sevilen şarkıları da dinleyerek keyifli anlar yaşadı.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Trafik ışıklarında klasik otomobile yönelik vatandaşların gösterdiği ilgi gözlerden kaçmadı. Vali Çiftçi, Çifte Minareli Medrese önünde durarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.