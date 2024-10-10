Erzurum Valisi Çiftçi, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde İncelemede Bulundu

Erzurum Valisi Doğu Anadolu Gözlemevi’ni Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG)'nde önemli incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çiftçi’nin ziyareti sırasında Türkiye Ulusal Gözlemevleri Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da kendisine eşlik etti.

Brifing ve Bilgi Paylaşımı

İnceleme esnasında Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Vali Çiftçi’ye gözlemevinde bulunan teleskoplar, kubbeler ve diğer yapılar hakkında ayrıntılı bir brifing sundu. Yeşilyaprak, DAG’ın Türkiye’nin en büyük temel bilim yatırım projelerinden biri olduğunu belirtti ve gözlemevinin ulusal ve uluslararası bilim insanlarına kapılarını açma konusunda son testlerinin devam ettiğini vurguladı.

Vali Çiftçi'nin Değerlendirmeleri

Vali Mustafa Çiftçi, gözlemevinin Türkiye’nin bilim ve teknolojisine büyük katkılarda bulunacağına inandığını ifade ederek, gözlemevindeki ekibe çalışmalarında başarılar diledi. Bu tür projelerin Türk bilim camiası için büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.