DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,49 -0,18%
ALTIN
2.889,33 -0,7%
BITCOIN
2.072.043,88 -0,28%

Erzurum Valisi Çiftçi, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde İncelemede Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu, gözlemevinin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:35
Erzurum Valisi Çiftçi, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde İncelemede Bulundu

Erzurum Valisi Doğu Anadolu Gözlemevi’ni Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG)'nde önemli incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çiftçi’nin ziyareti sırasında Türkiye Ulusal Gözlemevleri Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da kendisine eşlik etti.

Brifing ve Bilgi Paylaşımı

İnceleme esnasında Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Vali Çiftçi’ye gözlemevinde bulunan teleskoplar, kubbeler ve diğer yapılar hakkında ayrıntılı bir brifing sundu. Yeşilyaprak, DAG’ın Türkiye’nin en büyük temel bilim yatırım projelerinden biri olduğunu belirtti ve gözlemevinin ulusal ve uluslararası bilim insanlarına kapılarını açma konusunda son testlerinin devam ettiğini vurguladı.

Vali Çiftçi'nin Değerlendirmeleri

Vali Mustafa Çiftçi, gözlemevinin Türkiye’nin bilim ve teknolojisine büyük katkılarda bulunacağına inandığını ifade ederek, gözlemevindeki ekibe çalışmalarında başarılar diledi. Bu tür projelerin Türk bilim camiası için büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı
2
Fransa, UNIFIL'i Lübnan'da Gerilimi Azaltma Amaçlı Destekliyor
3
Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Bilim Kurulu Kuruluyor
4
Podemos Lideri Belarra'dan İsrail'e Sert Tepki
5
İzmir'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Emine Erdoğan ve Armanda Begay: Dostluk ve İşbirliği Temasları
7
Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak