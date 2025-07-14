DOLAR
40,22 0%
EURO
47,03 -0,18%
ALTIN
4.347,01 -0,7%
BITCOIN
4.698.207,95 2,82%

Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz İçin Şehit Ailelerine Onur Yemeği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Erzurum ve Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 22:37
Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz İçin Şehit Ailelerine Onur Yemeği

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada gerçekleşen programda, şehit yakınları ve gaziler buluşturuldu. Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çiçek, "Yaşadığımız bu güzel ülke, içinde bulunduğumuz huzur ortamı, gurur ve iftihar vesilemiz vatanımız işte bu fedakarlıklar sayesinde bizim. Bu bakımdan vatanımızda, huzurumuzda emeği olan tüm şehitlerimizi bir kere daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Allah birliğimizi ve huzurumuzu daim etsin," şeklinde konuştu.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 15 Temmuz gazisi Zafer İpek de programın, şehit ve gazilere verilen önemin bir ifadesi olduğunu ifade etti.

Programda, Vali Çiçek'in eşi Berna Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve çok sayıda kurum müdürü de yer aldı.

Erzurum'da Şehit Aileleri ve Gazilere Özel Yemek

Erzurum'da ise Palandöken Dağı eteğindeki Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste, şehit ailelerine ve gazilere yemek verildi. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can ve ilçe kaymakamları katıldı.

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve...

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek, programa katıldı.

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve...

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek, programa katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Otelde Ağır Yaralı Bulundu
2
HAK-İŞ 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı
3
Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
4
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İklim Dostu Kampı'nda Gençlerle Buluştu
5
Bingöl'de 12 Derslikli Yeni Okul İnşa Edilecek
6
Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı: Avrupa'da Gazze Vurgusu
7
Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek