Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz İçin Şehit Ailelerine Onur Yemeği

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada gerçekleşen programda, şehit yakınları ve gaziler buluşturuldu. Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çiçek, "Yaşadığımız bu güzel ülke, içinde bulunduğumuz huzur ortamı, gurur ve iftihar vesilemiz vatanımız işte bu fedakarlıklar sayesinde bizim. Bu bakımdan vatanımızda, huzurumuzda emeği olan tüm şehitlerimizi bir kere daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Allah birliğimizi ve huzurumuzu daim etsin," şeklinde konuştu.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 15 Temmuz gazisi Zafer İpek de programın, şehit ve gazilere verilen önemin bir ifadesi olduğunu ifade etti.

Programda, Vali Çiçek'in eşi Berna Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve çok sayıda kurum müdürü de yer aldı.

Erzurum'da Şehit Aileleri ve Gazilere Özel Yemek

Erzurum'da ise Palandöken Dağı eteğindeki Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste, şehit ailelerine ve gazilere yemek verildi. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can ve ilçe kaymakamları katıldı.

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek, programa katıldı.

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek, programa katıldı.