Erzurum ve Kars'ta Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, tarihi mekanları beyaza bürüdü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 02:09
Erzurum ve Kars'ta Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Erzurum ve Kars'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, günlük yaşamı etkiliyor. Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kentin cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle tarihi yerler, karla kaplanmanın ardından güzel bir görüntü sunuyor.

Kent merkezindeki tarihi Erzurum Kalesi, Lalapaşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'nin çevresi de yoğun kar yağışı nedeniyle tamamen beyaz bir örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları başlatarak, ulaşımın aksamaması için gerekli önlemleri alıyor.

Kars'ta Beyaza Bürünme

Kars’ta da benzer bir durum söz konusu. Şehirde dün gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam etti ve akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kars Kalesi ve çevresi de karla kaplanarak, görsel bir şölen sunuyor.

Yerel yönetimler, kar yağışının etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, havanın giderek soğumasıyla birlikte dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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