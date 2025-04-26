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Erzurum ve Palandöken Ekonomi Forumu: 2025 Turizm Başkenti Açılışı Yapıldı

Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu, 2025 Turizm Başkenti unvanıyla önemli konuları masaya yatırıyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:55
Erzurum ve Palandöken Ekonomi Forumu: 2025 Turizm Başkenti Açılışı Yapıldı

Palandöken Ekonomi Forumu, Erzurum'da Başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da Palandöken Ekonomi Forumu başladı. Etkinlik, şehirdeki Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştiriliyor.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Arkasındaki Mesajlar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'un tarihsel ve kültürel önemine vurgu yaptı. Vali Çiftçi, “Palandöken Ekonomi Forumu'nun, zulme uğrayan tüm mazlumların sesi olabilmesini diliyorum.” dedi.

Şehrin Stratejik Önemi

Çiftçi, Erzurum'un kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, modern tesisleri ve lokal altyapısıyla, sadece turizm değil, aynı zamanda sportif organizasyonlar açısından da bir çekim merkezi haline geldiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Vurgu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un tarihi İpekyolu üzerindeki konumunun ve ekonomideki yükselişinin altını çizdi. Sekmen, “Erzurum, yalnızca yaşanacak bir yer değil, aynı zamanda büyütülecek ve ihya edilecek bir mekan” ifadesini kullandı.

EİT Koordinatörü Çığlık'tan Destek Mesajı

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum'a katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederek, forumun şehir ve ülke adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Çığlık, forumun stratejik bir platforma dönüşeceğini ve yeni bakış açıları sunacağını vurguladı.

Forumun Teması: Akıllı Ekonomiler ve Gelecek

“Akıllı Bir Dünyada Eşitlikçi Bir Gelecek: Akıllı Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik” temasıyla düzenlenen forumda, iklim değişikliği ve ekolojik dönüşüm gibi çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek. Çok sayıda katılımcıyı ağırlayan forum, yarın sona erecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu başladı. Forumun ilk oturumunun moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) yaptı. Oturuma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 2) katıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu başladı. Forumun ilk oturumunun moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) yaptı. Oturuma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 2) katıldı.

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