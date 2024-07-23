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Erzurumlu Hafızlar Dumlubaba Şehitliklerinde Kur'an Okudu

Dumlubaba şehitliklerinde Erzurumlu hafızlar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:11
Erzurumlu Hafızlar Dumlubaba Şehitliklerinde Kur'an Okudu

Erzurumlu Hafızların Anma Töreni

2 bin 600 rakımlı Dumlubaba şehitliklerinde, Erzurumlu hafızlar, Kur'an-ı Kerim okuma ve dua etkinliği gerçekleştirdi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 7. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nda dünya birincisi olan hafız Ebubekir Kaçan ve hafız Abdurrahman Polat, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında şehit düşen ecdatlarını anmak üzere Dumlubaba 1 ve Dumlubaba 2 Şehitliklerini ziyaret etti.

Manevi Hava ve Dualar

Etkinlik kapsamında, hafızlar şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Ebubekir Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Osmanlı-Rus Savaşında şehit olan ecdadımızı ziyaret etmek için buradayız. Kur'an-ı Kerim ile dua ediyoruz," dedi.

Kaçan, Dumlubaba şehitliklerinin manevi bir atmosfer taşıdığını belirterek, "Buraya geldiğinizde o maneviyatı hissedebiliyorsunuz. Bazı mezarlarda 8-10 kişi defnedilmiş. Buranın çok hazin bir hikayesi var," şeklinde konuştu.

Son olarak, Kaçan, "Rabbim, vatan ve mukaddesat uğruna can veren bu ecdada, layık bir nesil nasip etsin. Onların şehit düştüğü yolda bizleri başarılı kılsın," diyerek duygularını ifade etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba...

Erzurumlu hafızlar Ebubekir Kaçan ile Abdurrahman Polat, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

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