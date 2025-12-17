Esat Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Vefat Etti
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse hayatını kaybetti.
Başkan Öztürk'ün Açıklaması
Başkan Öztürk vefat haberini sosyal medya paylaşımında duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kayınvalidem Hatice Meryem Köse ‘Allah bir yoluna koyar inşallah’ diyerek rahmetine inanıp güvendiği Rabbine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenaze öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kaldırılacaktır. Dua bekliyoruz"
