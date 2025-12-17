DOLAR
Esat Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Vefat Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse vefat etti. Cenaze öğle namazına müteakip Ulu Camii'de kaldırılacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:04
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse hayatını kaybetti.

Başkan Öztürk'ün Açıklaması

Başkan Öztürk vefat haberini sosyal medya paylaşımında duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayınvalidem Hatice Meryem Köse ‘Allah bir yoluna koyar inşallah’ diyerek rahmetine inanıp güvendiği Rabbine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenaze öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kaldırılacaktır. Dua bekliyoruz"

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK’ÜN KAYINVALİDESİ MERYEM HATİCE KÖSE HAYATINI KAYBETTİ.

