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Esed Rejiminin İşkencelerini İfşa Eden Sezar: 'Fotoğraflama Emri Üst Kademeden Geliyordu'

Sezar kod adlı Ferid el-Mezhan, Esed rejiminin hapishanelerindeki işkenceleri belgelerle ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:59
Esed Rejiminin İşkencelerini İfşa Eden Sezar: 'Fotoğraflama Emri Üst Kademeden Geliyordu'

Sezar'dan Şok Edici İfadeler

Suriyeli muhalifler tarafından 8 Aralık'ta devrilen Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan insanlık suçlarına ilişkin önemli ifadeler, "Sezar" kod adlı Ferid el-Mezhan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Mezhan, öldürülen tutukluların fotoğraflanması emrinin en üst kademeden geldiğini vurguladı.

Al Jazeera'daki Röportajıyla Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Al Jazeera'de yayınlanan Lil-Kıssa Bakıyye (Hikayenin Geri Kalanı) adlı programa katılan Mezhan, Esed rejiminin hapishanelerindeki işkence ve ölümlerin belgelenme sürecini aktardı. Şam'daki askeri polis teşkilatında adli delil kayıt bölümünün başında görev yapan Mezhan, günlük olarak öldürülen 10 ila 15 kişinin fotoğraflarını çektiğini, zamanla bu sayının 50'yi aştığını ifade etti.

HAPİSHANE ZULMÜNÜ VURGULADI

Rejim döneminde hapisteki tutuklulara karşı işlenen suçları ifşa eden Mezhan, güvenlik birimlerinin yöneticilerinin, tutuklu cesetlerinin fotoğraflarını çekerek rejime olan sadakatlerini gösterdiklerini belirtti. Cesetlerin toplandığı yerler arasında Tişrin Askeri Hastanesi, Harasta Hastanesi morgları ve Mezzeh Askeri Hastanesi'nin otoparkı bulunuyordu.

İşkenceler ve Şantajlar

Mezhan, "Rejim tarafından binlerce tutuklunun ailesine yönelik sistematik şantaj operasyonları yürütüldüğünü" aktarırken, tutukluların ölümlerinin ardından cesetlere verilen numaraları da açıkladı. "Öldürenin adı, resmi belgesindeki yerine camtavan gibi bir hayatı olan inkar eden bir yargıç olarak kaydediliyordu." dedi.

Uluslararası Hesap Vermek İstediğini Vurguladı

Mezhan, "Ürdün üzerinden Katar'a gittiğini ve orada bir hukuk bürosunun, Suriye rejiminin hesap vermesine hazırlık için gerekli dosyayı hazırladığını" bildirdi. Ayrıca Suriye'nin yeni hükümetinden savaş suçlularını yargılamak için ulusal mahkemelerde davalar açmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Trump'ın Yaptırımları ve Talepler

Mezhan, ABD hükümetinden Sezar Yasası'nın iptal edilmesini ve Suriye halkına yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti. "Suriye halkının yararına olacak şekilde uluslararası toplumdan destek bekliyorum," dedi.

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