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Esenler'de Boşanma Tartışması Cinayetle Sonuçlandı: Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Esenler'de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:05
Esenler'de Boşanma Tartışması Cinayetle Sonuçlandı: Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Esenler'de boşanma kararı alan bir kadın, eşi tarafından bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi 223. Sokak'ta meydana geldi. Sevilay Y. (34), bir süre önce eşi Şaban Y. (37) ile boşanma kararı alarak evi terk etti.

Boşanma sürecinde eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran kadın, bugün eşyalarını almak için arkadaşlarıyla birlikte eşinin evine gitti. Evde, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şaban Y., tartışma sırasında eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Maalesef, Sevilay Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şaban Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Esenler'de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, intihar girişiminde...

Esenler'de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

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