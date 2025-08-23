Esenler'de Servis Aracı Seyir Halinde Alev Aldı — 34 LEL 534 Kullanılamaz Hale Geldi

Esenler'de servis aracı seyir halindeyken alev aldı

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde motor yangını, yolcular tahliye edildi

Esenler'de, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki üst geçitte ilerleyen ve havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen 34 LEL 534 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Olayın ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Bu sırada yoldan geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerinin personeli hortumla müdahalede bulunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangının bulunduğu istikamette trafiği kapattı; itfaiye ekipleri yangını söndürürken servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Tramvay seferleri yangın nedeniyle üst geçitten geçen hatlarda bir süre aksadı.

Soner Altunay, yangına ilk müdahaleyi yapan su tankeri personeli olarak şunları söyledi: "Karşıda sulama yapıyordum, birden alevler yükseldi. Dumanlardan dolayı ilk müdahaleye geldim. Motor patlayınca fazla müdahale edemedim. Sadece su vardı, yetersiz kaldım."

Esenler'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.