Esenler'de Silahlı Saldırı: Kahvehaneye Ateş Açıldı

Esenler'de Silahlı Saldırı Olayı

Esenler'in Menderes Mahallesi'nde meydana gelen bir silahlı saldırıda, bir kahvehanenin camları hasar gördü. Olay, 329. Sokak üzerindeki kahvehanenin önünde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, kahvehanenin açık alanına gelerek silahla ateş açtı ve olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda, kahvehanenin ön kısmındaki camlar ve içerideki bir buzdolabının camları zarar gördü.

Paniğe Neden Olan Anlar

Olayın duyulmasının ardından, çevredekiler durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, sokakta boş kovanlar bulundu.

Polis Çalışmaları Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor. Güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken, bölgedeki tanıkların ifadeleri de alınıyor.

Esenler'de, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.