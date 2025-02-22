Esenler'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Esenler'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve suç örgütlerinin çökertilmesi amacıyla Fevzi Çakmak ve Namık Kemal mahallelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler A.K. ve A.İ. gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 2 cep telefonu ve 10 bin 950 lira ele geçirildi.

Şüpheliler Hakkında Yasal Süreç

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.