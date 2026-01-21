Esenler Türk Bayrağına Büründü — Belediye Ekranlarda Milli Mesaj Verdi

Esenler Ay-Yıldızlı Bayrağa Büründü

Esenler Belediyesi, Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırının ardından ilçe genelindeki ekranlarda ay yıldızlı bayrağı yansıttı. Ay yıldızlı bayrak, Esenler’in meydanlarında ve ana arterlerinde gururla dalgalandı.

İlçenin dört bir yanına yayılan görüntüler, gün boyu ekranlarda yer aldı ve ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Bu anlamlı duruş, milli birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir yansıması oldu.

Esenler Belediyesi, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı; bayrağa uzanan her türlü saldırının karşısında güçlü bir duruş sergilendi.

Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuya ilişkin açıklamada bulundu: "Şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen; birliğimizi, kardeşliğimizi ve dirliğimizi hedef alan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan o alçak el; bu topraklarda milletimizin kardeşliğini asla bozamayacaktır. Kirli emellere karşı en güçlü cevap, her zaman olduğu gibi yine bu toprakların omurgasını oluşturan kardeşlik ruhuyla verilecektir" dedi.

