Esenler Türk Bayrağına Büründü — Belediye Ekranlarda Milli Mesaj Verdi

Türk bayrağına saldırı sonrası Esenler Belediyesi ilçedeki ekranlarda ay yıldızlı bayrağı yansıtarak milli birlik mesajı verdi; Başkan Göksu saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:58
Esenler Türk Bayrağına Büründü — Belediye Ekranlarda Milli Mesaj Verdi

Esenler Ay-Yıldızlı Bayrağa Büründü

Esenler Belediyesi, Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırının ardından ilçe genelindeki ekranlarda ay yıldızlı bayrağı yansıttı. Ay yıldızlı bayrak, Esenler’in meydanlarında ve ana arterlerinde gururla dalgalandı.

İlçenin dört bir yanına yayılan görüntüler, gün boyu ekranlarda yer aldı ve ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Bu anlamlı duruş, milli birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir yansıması oldu.

Esenler Belediyesi, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı sonrası ilçenin dört bir yanındaki ekranlara Türk bayrağını yansıttı; bayrağa uzanan her türlü saldırının karşısında güçlü bir duruş sergilendi.

Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuya ilişkin açıklamada bulundu: "Şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen; birliğimizi, kardeşliğimizi ve dirliğimizi hedef alan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan o alçak el; bu topraklarda milletimizin kardeşliğini asla bozamayacaktır. Kirli emellere karşı en güçlü cevap, her zaman olduğu gibi yine bu toprakların omurgasını oluşturan kardeşlik ruhuyla verilecektir" dedi.

TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK YAPILAN ÇİRKİN SALDIRININ ARDINDAN ESENLER BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR...

TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK YAPILAN ÇİRKİN SALDIRININ ARDINDAN ESENLER BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDAKİ EKRANLARA TÜRK BAYRAĞINI YANSITTI. AY YILDIZLI BAYRAK, ESENLER'İN MEYDANLARINDA VE ANA ARTERLERİNDE GURURLA DALGALANDI.

TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK YAPILAN ÇİRKİN SALDIRININ ARDINDAN ESENLER BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sanat Melikgazi Kayseri'ye Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Oluyor
2
Aydıntepe'de Bağımlılıkla Mücadele: Kaymakam Bayram ve Yeşilay Esnafı Bilgilendirdi
3
ETÜ’de Akademik Bireysel Sağlık Danışmanlığı Başladı
4
Verem (Tüberküloz) Hâlâ Ölümcül Olabilir: Tedavi En Az 6 Ay Sürmeli
5
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi
6
İnegöl Belediyesi'nden Ücretsiz Hastane Servisi: 302 Seferle 5.400 Hasta (2025)
7
Aydın Pehlivan Ankara Çıkarması: Erdoğan, Ersoy ve İnan'la Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları