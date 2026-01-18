Esenyurt Adalet Sarayı 2026 Yatırım Programına Alındı

Gökevler Mahallesi'nde 85 bin metrekarelik yeni adliye için adım atıldı

Esenyurt için uzun süredir beklenen adli yapı projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmelerin ardından, Esenyurt Adalet Sarayı 2026 yılı yatırım programına alındı.

Proje, Gökevler Mahallesi'nde hayata geçirilecek ve tamamlandığında toplam 85 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor. Yeni adalet sarayı, modern ve işlevsel mimarisiyle vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir adli hizmet sunmayı hedefliyor.

Adalet sarayının devreye girmesiyle birlikte Esenyurt'ta yaşayan halk, adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak; böylece hem zaman hem de ulaşım maliyetlerinde önemli bir rahatlama sağlanacak.

Projenin hayata geçirilmesi, ilçenin kurumsal kapasitesini güçlendirirken kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracak. Yerel yönetim yetkilileri ve bakanlık temsilcileri proje sürecini yakın takip ediyor.

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül de projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve gelişmeler yerel yönetim tarafından paylaşıldı.

Yetkililer, projenin planlama ve ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulamaya koyulacağını belirtiyor; yatırım programına alınması ise projenin öncelik kazandığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ESENYURT ADALET SARAYI PROJESİ