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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tutuklama Talebi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklama talebi geldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:00
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tutuklama Talebi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Yüksek Mahkeme Gündeminde

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcılığın tutuklama talebine dair sevk yazısına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma Detayları

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin 2014 yılında gerçekleştirdiği bir görüşmeye atıfta bulunuluyor. Bu görüşmede bazı akademisyenlerin sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediği bilgisi ele alınmış. Özer’in de ismi belirtilerek heyet tarafından aktarıldığı belirtilmektedir. Öcalan'ın, görüşme sırasında Heyet'e Ahmet Özer’in akademik çalışmalarının önemine dair beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

İletişim Dinlemeleri ve Şüpheler

Yazıda ayrıca, Özer’e yönelik yapılan iletişim dinlemesi sonuçlarına da yer veriliyor. Bu kayıtlarda iki ayrı suç unsuruna rastlandığı ifade ediliyor. Dinlemelerde, Özer'in, M.K. adlı bir kişinin ailesindeki drama dair bilgi aldığı ve bu kişinin kardeşlerinin terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilgisi verilmekte. M.K'nın Özer'e, parti içindeki konumunu ilettiği de belirtiliyor.

Ele Geçirilen Belgeler ve İfadesi

Esenyurt Belediyesi'nde yapılan aramalarda örgütsel belgelerin ele geçirildiği aktarıldı. Özer’in savcılıkta verdiği ifadesinde ise bazı terör örgütü yöneticileriyle olan ilişkilerini uygun bir şekilde açıklayamadığı kaydedildi.

Son olarak, Özer’in "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması için savcılık tarafından talep oluşturuldu.

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