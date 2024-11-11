Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Yeni Gelişmeler

İstanbul'da, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçuyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

Yeni Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yeni soruşturma, Özer'in terörizmin finansmanı suçlamasıyla ilgili. Önceki soruşturmada, Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanması sürerken, bu yeni gelişme dikkat çekti.

Belediye Kaynaklarının İncelenmesi

Ahmet Özer'in başkanlık dönemi boyunca belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı üzerinde duruluyor. Bu önemli soruşturma kapsamında, iki İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

Belediye başkanının finansal ilişkileri ve belediye kaynaklarındaki işlemler, savcılığın inceleme alanında yer almakta. Gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.