Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Durumu

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, avukatları aracılığıyla mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Tahliye Talebinin Gerekçeleri

İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014 yılında İmralı’da HDP heyeti tarafından Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunma arzusu hakkında gündeme gelen iddiaların, müvekkilinin bilgisi ve izni olmadan ortaya atılmış olabileceği ifade edildi.

Dilekçede, Özer'in M.K. ile olan görüşmesinin yalnızca bir taziye ziyareti olduğu vurgulandı. Ayrıca, M.K.'ya hitap ederken kullanılan "siz" ifadesinin nezaket amaçlı olduğu belirtildi. Küçük bir ek olarak, Özer’in terör örgütü elebaşılarından Remzi Kartal ile tanışıklığı olsa da aralarında herhangi bir suçlamaya neden olacak bir görüşme olmadığı savunuldu.

Diğer İddialar ve Açıklamalar

Dilekçede, Özer'in akademik ve siyasi kariyeri gereği geniş bir iletişim ağına sahip olduğunu, toplamda 694 kişiyle görüşmediğini vurgulandı. Yazdığı "Dağ Sancısı" adlı kitabın hayali bir aşk hikayesi olduğu ve gerçek dışı karakterlerle dolu olduğuna dikkat çekildi. Özer’in aldığı para transferinin ise 29 aylık kira ödemesi olduğu belirtildi.

Dilekçede, Özer'in PKK'nın ideolojisini desteklemediği ve uzun süredir CHP üyesi olduğu ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın Açıklamaları

İtiraz dilekçesi sonrası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Adliyesi önünde basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan, Özer hakkındaki iddiaların delilleriyle çürütüldüğünü, tutukluluğuna gerekçe gösterilen para transferinin kira ödemesi olduğunu açıkladı. Bakan ayrıca, politikacıların vatandaşları sorgulama yetkisine sahip olmadıklarını ve iletişimin yoğunluğunu vurguladı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, tahliye talebinde bulundu. İtiraz dilekçesinin hakimliğe sunulmasının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.