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Esenyurt Belediye Başkanı Terör Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:25
Esenyurt Belediye Başkanı Terör Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Terör Bağlantısı Nedeniyle Gözaltına Alındı

''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamındaki gözaltı işlemleri sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'in PKK/KCK terör örgütünün mensuplarıyla olan bağlantıları ve faaliyetleri üzerine önemli delillere ulaşıldı.

Adalet süreci içerisindeki bu gelişmeler, Özer'in emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı neticesinde gerçekleşti. Bu sabah, Özer'in ikametgahı, iş yeri ve aracında detaylı aramalar yapıldı.

İletişim Dinlemesi ve Diğer Deliller

Soruşturma sürecinin bir parçası olarak, Özer'in telefon görüşmeleri, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri incelendi. Elde edilen veriler, terör örgütü ile kurduğu bağlantının süreklilik arz ettiğini ortaya koydu.

Bu süreçte, kamuoyunun ve yetkililerin gözleri, Esenyurt Belediye Başkanı'nın terörle bağlantılı suçlamalara nasıl yanıt vereceği üzerinde yoğunlaşıyor.

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