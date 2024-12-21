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Esenyurt Belediyesi'nden Araç Kiralama ve SMS Hizmetleri Açıklaması

Esenyurt Belediyesi, tasarruf politikaları çerçevesinde kiralanan araçlar ve SMS hizmetleriyle ilgili detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:40
Esenyurt Belediyesi'nden Araç Kiralama ve SMS Hizmetleri Açıklaması

Esenyurt Belediyesi, önceki yönetim döneminde kiralanan araçlar ile kısa mesaj (SMS) hizmeti alımlarının bir kısmının tasarruf politikaları doğrultusunda iade edildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde Esenyurt Belediyesinin araç kiralama ve kısa mesaj hizmeti alımlarına ilişkin asılsız ve yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bir önceki dönem belediye yönetimi tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere toplam 249 araç kiralanmıştır. Mevcut yönetimimiz, tasarruf politikaları doğrultusunda bu sayıyı 220 araca düşürerek maliyetleri ciddi oranda azaltmıştır. Ayrıca, önceki yönetim döneminde belediye başkanı için kiralanan lüks araç ve belediye şirketimiz (ESPAŞ) üzerinden kiralanan 10 araç, tarafımızca iade edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kısa mesaj hizmeti alımlarına da değinilen açıklamada, önceki yönetim döneminde 2024 yılı için toplam 220 milyon adet SMS alımı gerçekleştirildiği, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu sayının 125 milyon adede düşürülerek tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi: "Esenyurt Belediyesi olarak, kaynaklarımızı etkin, verimli ve halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğimizi; şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, tüm ihale süreçleri ve tasarruf adımlarımız belgelerle sabit olup, her türlü denetime açık durumdadır. Halkımıza olan sorumluluğumuz gereği, tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı sürdüreceğiz."

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