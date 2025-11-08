Esenyurt Belediyesi'nden Eğitimde Yenilik: Paket Ders Sistemi 2025-2026'da Başladı

Esenyurt Belediyesi, 2025-2026'da ilçede ilk kez Paket Ders Sistemi'ni başlattı; 2. sınıftan 7. sınıfa kadar 5 bin 158 öğrenci 28 merkezde entegre eğitim alıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:43
Esenyurt Belediyesi'nden Eğitimde Yenilik: Paket Ders Sistemi 2025-2026'da Başladı

Esenyurt Belediyesi'nden eğitimde yeni adım: Paket Ders Sistemi hayata geçti

Esenyurt Belediyesi, ilçede daha önce uygulanmadığı belirlenen Paket Ders Sistemini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilk kez devreye aldı. Sistemin uygulandığı modelle, ilkokul 2. sınıftan ortaokul 7. sınıfa kadar olan öğrenciler ana branş derslerini entegre ve bütüncül bir yaklaşımla alıyor.

Uygulama ve kapsam

Belediyenin yürüttüğü etüt çalışmaları 28 ayrı merkez üzerinden sürdürülüyor ve şu ana kadar 5 bin 158 öğrenciye ulaşıldı. Alanında uzman öğretmenler tarafından belirlenen kitap ve materyallerle tüm öğrencilere aynı standartta, planlı ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı sağlanıyor. Uygulama, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde ve Yeni Maarif Eğitim Programına tam uyumlu olarak devam ediyor.

Belediye'nin hedefi

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy hedeflerini, "Bir toplumun geleceği, eğitime verdiği değerle şekillenir. Biz de bu değeri her çocuğun hayatına dokunma kararlılığıyla büyütmeye devam ediyoruz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden beri eğitim faaliyetlerimizi iki katına çıkardık. Kütüphanelerimizin sayısını artırarak, mevcutların şartlarını iyileştirdik. Paket Ders Sistemi gibi yeni kurslar açarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz" şeklinde özetledi.

Öğrenci görüşleri

Etüt merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, aldıkları derslerin okuldaki başarılarını artırdığını belirterek Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. Öğrenciler, belediyenin sunduğu imkanların derslerine büyük katkı sağladığını ve bu destekten memnun olduklarını ifade etti.

