Esenyurt Kent Lokantası Hizmete Açıldı: İmamoğlu İlk Servisi Yaptı

Esenyurt Kent Lokantası Resmen Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt'ta yer alan Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Ardıçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantanın ilk yemek servisini bizzat yaptı.

İmamoğlu, Kent Lokantası'nın başta üniversite öğrencileri, emekliler ve diğer yurttaşlar olmak üzere geniş bir kitleye hitap ettiğini belirtti. Lokantanın, vatandaşa en onurlu sosyal hizmeti sunduğunu vurguladı. Kent Lokantaları'nın önemine dikkat çekerek kreşlerle birlikte toplumsal hizmetin bir parçası olduğunu ifade etti.

Haramidere Yaşam Vadisi'nde İnceleme

Açılışın ardından İmamoğlu, İBB'nin yapımını sürdürdüğü Haramidere Yaşam Vadisi'nde inceleme yaptı. Gazetecilere, ilçede kapsamlı bir gezi gerçekleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, 2019'dan bu yana Esenyurt'ta birçok yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu yatırımların devam etmekte olduğunu duyurdu.

Mekana dair gelişmelere dair bilgi veren İmamoğlu, 'Buranın gelişimini anbean bilen bir kişi olarak, bu ilçenin sakinlerinin iyi hizmeti hak ettiğini biliyorum.' dedi.

Haramidere Yaşam Vadisi'ndeki çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını ve büyük bir açılış yapılacağını sözlerine ekledi.

Ahmet Özer Meselesi

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile ilgili konuşan İmamoğlu, 'Kendisine geçmiş olsun demek istiyorum. Umuyorum ki Kent Lokantası'nda birlikte öğle yemeği yiyeceğiz.' şeklinde duygularını dile getirdi. Özer'in haksız yere cezaevinde bulunduğunu belirtti.

SGK Kesintisi Üzerine Açıklama

Gazetecilerin İBB'nin SGK kesintileri hakkındaki sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 'Önceki aylarda kesintiler yaşanmıştı ama bu ay herhangi bir kesinti yok. Toplamda ise 1 milyar 700 milyon civarında bir kesinti yapılmıştı.' şeklinde bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Esenyurt'taki Kent Lokantası hizmete açıldı. Ardıçlı Mahallesi'ndeki açılışa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Esenyurt'taki Kent Lokantası hizmete açıldı. Ardıçlı Mahallesi'ndeki açılışa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.