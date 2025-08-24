DOLAR
Esenyurt'ta 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Fatih M. yakalandı

Esenyurt'ta hırsızlık suçlarından hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fatih M. yakalandı; dairede silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:10
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 arama kararı bulunan Fatih M.'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekipler, Fatih M.'nin Esenyurt'ta bir apartman dairesinde kaldığını tespit etti ve düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında aynı dairede bulunan toplam 6 kişi ile yapılan aramada tabanca ve 61 fişek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İfadelerinde, Fatih M.'nin tabanca ve fişeklerin kendisine ait olduğunu, S.Ö.'nün ise uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Hükümlü Fatih M., hakkında kesinleşmiş hapis cezasının infazı için cezaevine teslim edildi. Ayrıca hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan da işlem yapıldı.

Şüpheli S.Ö., uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alınırken, dairede bulunan diğer 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

