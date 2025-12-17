Esenyurt’ta alkollü kamyonet sürücüsü makas atıp devrildi — Kaza kamerada

Esenyurt’ta makas atan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra devrildi

Olay yeri ve zaman

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt mevki Haramidere Bağlantı Yolunda yaşandı.

İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere çarptı ve son anda diğer araçlara çarpmaktan kurtuldu.

Dakikalar sonra aynı sürücü tekrar makas atarak tali yola girdi; birkaç metre ilerledikten sonra kamyonet tali yolda devrildi. Sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Yaşanan kaza anları ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.