Esenyurt'ta Araçta Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Operasyon detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu haplar bulundu.

Araçta yapılan detaylı aramada, gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu haplar ile birlikte 40 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

