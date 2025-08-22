DOLAR
Esenyurt'ta Araçta Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta araçta uyuşturucu bulunan sürücü K.S. gözaltına alınıp tutuklandı; araçta 40 gram uyuşturucu ve 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:23
Operasyon detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu haplar bulundu.

Araçta yapılan detaylı aramada, gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu haplar ile birlikte 40 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

