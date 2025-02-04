Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Trafiği Kilitledi: 5 Sürücüye 54 Bin TL Ceza

Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolları trafiğe kapatan 5 sürücüye toplam 54 bin 235 lira para cezası verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu kuzey yan yolda meydana gelen asker konvoyu sırasında, trafik akışının tehlikeye düştüğü görüntüleri inceleyerek harekete geçti.

Araçların plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler S.Y.D, C.U, U.E, C.O ve O.S.O. gözaltına alındı. Şüpheli sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 54 bin 235 lira para cezası kesildi.

Bunun yanı sıra, şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.