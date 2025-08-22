Esenyurt'ta Bıçakla Yaralama: Şüpheli C.D. Gözaltında

Esenyurt'ta bıçaklı saldırı: şüpheli yakalandı

Olayın ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esenyurt'ta meydana gelen ve sosyal medyaya "Bıçaklı kavga" olarak yansıyan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, şüpheli C.D.'nin bir işyerinde bulunan kadınlar M.S.M.A ve A.L'yi dışarı ittiği ve ardından M.S.M.A'yı bıçakla kolundan yaraladığı tespit edildi.

Gözaltı ve hukuki süreç

Polisin yakaladığı şüphelinin, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.