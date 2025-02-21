Esenyurt'ta Dron Destekli Trafik Denetimi: 23 Sürücüye 75 Bin Lira Ceza

Esenyurt'ta yapılan dron destekli trafik denetimlerinde, 23 sürücüye toplam 75 bin 508 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:22
Esenyurt'ta Dron Destekli Trafik Denetimi: 23 Sürücüye 75 Bin Lira Ceza

Esenyurt'ta Trafik Denetimi Havadan Gerçekleştirildi

Esenyurt'ta, ilçenin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi, önemli sonuçlar doğurdu. Dünkü denetimlerde, 23 sürücüye toplamda 75 bin 508 lira ceza kesildi.

Denetim Detayları ve İhlaller

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Doğan Araslı Bulvarı'nda, trafik ihlalleri üzerinde yoğunlaşıp kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama ve emniyet kemeri takmama gibi çeşitli ihlalleri tespit etti. Dronlar sayesinde denetimlerin etkinliği artırıldı.

Denetim sırasında tespit edilen ihlallerin, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi. Bu tür uygulamaların, hem sürücüleri bilinçlendirerek trafik güvenliğini sağlamak amacı taşıdığı hem de kural ihlali yapanlar için caydırıcı olacağı vurgulandı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşların trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

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