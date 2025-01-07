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Esenyurt'ta Engelli Çocuğa Şiddet: 3 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta bir internet kafede engelli çocuğu darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:56
Esenyurt'ta Engelli Çocuğa Şiddet: 3 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Engelli Çocuğun Darbedilmesi Olayında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta, bir internet kafede işitme ve konuşma engelli bir çocuğun darp edilmesi olayı üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın detaylarına göre, polis ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde, engelli çocuğun kulaklarının penseyle kesilmeye çalışıldığı anlara yer veriliyordu. Bu korkunç eylemi gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen şüphelilerden F.D. (20), F.K. (17) ve videoyu çeken K.Ö. (14), Esenyurt'un Örnek Mahallesi'ndeki internet kafe içinde yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Olayın mağdur çocuk ailesine teslim edilirken, kafe iş yeri mühürlendi.

Bu olay, çocuklara yönelik şiddet konusunda kamuoyunda büyük bir infial yaratırken, yetkililerin konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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