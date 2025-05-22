Esenyurt’ta Kurban Satış ve Kesim Alanı Hazırlandı

Esenyurt’ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların alışverişlerini rahat, temiz ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Satış Alanı Açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 38 dönümlük alanda kurulan kurban satış pazarı faaliyete geçti. Pazarın alt kısmında bulunan iki kesim merkezi de tüm donanımlarıyla Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

Modern Altyapı ile Hizmet Veriliyor

Elektrik, su tesisatı ve yol düzenlemeleri gibi tüm altyapı çalışmaları tamamlanan pazarda, modern çadırlar, temiz tuvalet ve duş alanlarının yanı sıra mescit, otopark ve kafeterya gibi sosyal alanlar da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Veteriner Kontrolü ile Sağlıklı Kurbanlıklar

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolü yapılan kurbanlıklar, pazara giriş yaptı. Alanda kurulan 120 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvan çadırında kurbanlık satışları başladı. Kesimhane hijyen koşullarına uygun olarak hazırlanırken, zabıta ekipleri de 7 gün 24 saat görev yaparak alanın güvenliğini sağlıyor.

Veteriner Hekim Feyzullah Güney'den Açıklamalar

Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Feyzullah Güney, hem esnafa hem de alıcılara gereken her türlü desteği sağlayarak veterinerler, zabıta ekipleri ve destek birimleri ile pazarda hizmet verdiklerini belirtti. Güney, hayvanların nakil evrakı ve pasaportlarının titizlikle incelendiğini vurguladı.

Güney, "Üreticilere ait kimlik fotokopilerini alarak kayıt işlemlerini başarıyla yürütüyoruz. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimlerde kendilerine destek sağlıyoruz. Üreticilerden gelen sorulara yanıt vererek onları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hem hayvan sağlığı hem de halkımızın bilinçlendirilmesi adına birçok alanda görev üstleniyoruz," dedi.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini rahat, temiz ve güvenli ortamda yapabilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini rahat, temiz ve güvenli ortamda yapabilmesi için hazırlıklarını tamamladı.