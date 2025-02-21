Esenyurt'ta Motokurye Evinde Ölü Bulundu

Esenyurt'ta Motokurye Yalnız Yaşadığı Evde Hareket Halinde Bulundu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 33 yaşındaki motokurye Özay Ş, Pınar Mahallesi 1505 Sokak'taki dairesinde yalnız yaşarken ölü bulundu. Olay, Özay Ş'den bir süredir haber alınamaması üzerine meydana geldi.
Bölgede yaşayanların endişelenmesi sonucu, emlakçı durumu fark ederek motokuryenin evine gitti. Anahtarla daireye giren emlakçı, Özay Ş'yi hareketsiz buldu. Olayın hemen ardından emlakçının yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri evde inceleme başlattı.
Olay yeri incelemesi sonrasında, motokuryenin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hemen ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.