Esenyurt'ta Motosikletle Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Satışına Geçit Yok

Esenyurt ilçesinde, sokaklarda motosikletle uyuşturucu satan bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Saadetdere Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında uyuşturucu bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

İhbar Üzerine Çalışma Başlatıldı

Belirli kişilerin çatı katında uyuşturucu bulundurduğuna dair gelen ihbarlar üzerine, ekipler M.A. isimli şüpheliyi izlemeye aldı. Ekipler, şüphelinin motosikletle çeşitli sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Şüpheli, çatı katına girmeye çalışırken durdurularak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çatı katında bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonu ve 5 bin 960 lira para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.